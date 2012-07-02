〔中国汇市〕人民币早盘稍涨,结汇盘仍占上风

* 人民币即期早盘稍涨

* 中间价随海外非美货币略高开

* 结汇盘仍较多

路透北京/上海7月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小涨.中间价随海外非美货币略高开,结汇盘仍较多,进而推动即期汇价略有走强.

"非美(货币)涨了,美元指数是下跌的,人民币应该升一升吧."北京一银行交易员表示.

上海一银行交易员则称,早盘结汇需求顺延了上周五略显多的情况,亦推动人民币兑美元略有走强,预计下午会有稍多购汇盘浮现,全天或偏均衡.

他进一步指出,即期汇价后市走向,需视客盘的情况而定.上述北京交易员则指出,受国内经济持续疲软等因素影响,短期内总体来说机构强劲购汇需求难有削弱.

北京时间11:44,人民币兑美元即期报6.3481元,上日收报6.3541元.周一中国人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3146元,上日报6.3249元.

东京汇市欧元周一小跌,略微回吐上交易日创下的八个月最大单日涨幅,因在解决欧债危机举动激发初步的风险资产热络涨势之后,投资人正寻求继续作多的新理由.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:44,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3520/45元,上日尾盘报6.3650元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4085/10,上日尾盘为6.4090元.

中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间.[ID:nSB1642652]甫公布的汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)显示,该数据降至48.2,上月终值为48.4.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 林高丽

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