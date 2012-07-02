〔路透调查〕美国基金经理6月另类投资所占比例创纪录最高

路透纽约6月29日电---路透调查显示,在美国公债收益处于低水准以及预计公司获利成长放缓之际,6月美国基金经理人股票和债券之外的另类投资所占比例创纪录最高.

这份调查访问了总部位于美国的14家基金管理公司,调查发现这些公司6月投资于对冲基金、私募股权和创投公司的资产比例为6.2%,为纪录最高.

HighMark资本管理公司的投资总监David Goerz称,"另类投资工具曝险水平受益于我们超配现金的许多同样理由,比如预期固定收益持仓'回报率为负',尤其是美债."

基金经理称,这些所谓的"另类"投资工具,在当前环境下与股票和债券相比,带来独特的机会.

同时股票投资比例从5月的59.5%升至60.8%,但与过去几个月相比仍在较低水平,而债券投资比例从上个月的30.8%降至28.4%.

投资者担忧公司难以保持较高获利水平,预计公司营收成长会放缓,而这可能拖低股票估值.

Legg Mason Global总裁和投资总监Steven Bleiberg称,"利润率很高,很难继续提高,所以我们预计会有所下滑."

Bleiberg还称,"当然现在债券的实际收益太低."

目前美国10年期公债收益率(殖利率)不足1.60%.

与此同时,标准普尔500指数.SPX6月涨幅超过4%.不过对于西班牙和希腊金融业体质的担忧继续令人气承压.

该调查在6月12-27日之间进行,欧盟峰会还没有开始.

接受访问的公司将美国和加拿大股票资产比例从5月的65.5%降至61.1%,而亚洲除日本外股票资产比例从上个月的6.6%降至4.6%.

HighMark资本管理公司的投资总监David Goerz称,全球性因素,诸如地缘政治风险、欧债危机以及美国减支和增税的"财政悬崖"削弱了股市整体人气.

不过6月这些公司增持了欧元区的股票,比例从5月的10.2%升至12.5%.

基金经理亦把新兴市场股票所占比例从上月的1.8%提高至3.4%.(完)