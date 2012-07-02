《中国金融债发行日程表》--7月2日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== 国开行 *至多60 *1年 周二招标 *固息金融债 *7/4-7/9 国开行 *至多60 *3年 周二招标 *固息金融债 *7/4-7/9 国开行 *至多60 *5年 周二招标 *固息金融债 *7/4-7/9 国开行 *至多60 *7年 周二招标 *固息金融债 *7/4-7/9 国开行 *至多60 *10年 周二招标 *固息金融债 *7/4-7/9 进出口行 *200 5年 *3.60% 固息金融债 6/27-7/10 *汉口银行 至多50 3/5年 周二簿记建档 小微贷专项债 7/3-7/5 国开行 200 -- 7/10招标 -- -- 国开行 300 -- 7/17招标 -- -- 国开行 200 -- 7/24招标 -- -- 国开行 300 -- 7/31招标 -- -- 国开行 200 -- 8/7招标 -- -- 国开行 300 -- 8/14招标 -- -- 国开行 200 -- 8/21招标 -- -- 国开行 300 -- 8/28招标 -- -- 国开行 200 -- 9/4招标 -- -- 国开行 300 -- 9/11招标 -- -- 国开行 200 -- 9/18招标 -- -- 国开行 300 -- 9/25招标 -- -- 国开行 200 -- 10/16招标 -- -- 国开行 300 -- 10/23招标 -- -- 国开行 200 -- 10/30招标 -- -- 国开行 300 -- 11/6招标 -- -- 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- (000001.SZ)至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- (601166.SS) 招商银行 至多230 -- -- 次级债 -- 600036.HK(3968.HK) 新华保险 至多100 -- -- 次级债 -- (601336.SS) 重庆农商行 不超过80 -- -- 金融债 -- (3618.HK) 注: *表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 李宏薇
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。