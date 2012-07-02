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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 12:07 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月2日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])  
  
以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限     票面利率    债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  
==================================================================== 
 国开行    *至多60       *1年     周二招标   *固息金融债  *7/4-7/9
 国开行    *至多60       *3年     周二招标   *固息金融债  *7/4-7/9
 国开行    *至多60       *5年     周二招标   *固息金融债  *7/4-7/9
 国开行    *至多60       *7年     周二招标   *固息金融债  *7/4-7/9
 国开行    *至多60      *10年     周二招标   *固息金融债  *7/4-7/9
 进出口行    *200         5年      *3.60%     固息金融债  6/27-7/10   
*汉口银行   至多50      3/5年  周二簿记建档  小微贷专项债 7/3-7/5
 国开行       200         --      7/10招标        --          --  
 国开行       300         --      7/17招标        --          --  
 国开行       200         --      7/24招标        --          --  
 国开行       300         --      7/31招标        --          --  
 国开行       200         --      8/7招标         --          --  
 国开行       300         --      8/14招标        --          --  
 国开行       200         --      8/21招标        --          --  
 国开行       300         --      8/28招标        --          --  
 国开行       200         --      9/4招标         --          --  
 国开行       300         --      9/11招标        --          --  
 国开行       200         --      9/18招标        --          --  
 国开行       300         --      9/25招标        --          --  
 国开行       200         --      10/16招标       --          --  
 国开行       300         --      10/23招标       --          --  
 国开行       200         --      10/30招标       --          --  
 国开行       300         --      11/6招标        --          --  
 国开行       200         --      11/13招标       --          --  
 国开行       280         --      11/20招标       --          --  
 深发展     至多300     1-10年      --         金融债         --  
          不超过100     5-15年      --         次级债         --  
 (000001.SZ)至多300     1-10年      --         金融债         --  
 兴业银行   至多500   不超10年      --         金融债         --   
 (601166.SS)  
 招商银行   至多230       --        --         次级债         --
 600036.HK(3968.HK)
 新华保险    至多100      --        --         次级债         --
 (601336.SS)   
 重庆农商行 不超过80      --        --         金融债         --
 (3618.HK)
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 刘昕; 审校 李宏薇

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