《企业看点》--7月2日财务活动报导摘要

路透班加罗尔7月2日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 澳洲媒体周一报导,接洽收购澳洲第二大连锁百货店David JonesDJS.AX的神秘英国私募股权公司被问及其业务和资产问题时,称收购要约是真实的.[ID:nL3E8I10G1]

* 金融时报报导,法国农业信贷银行(CAGR.PA)正在洽谈出售旗下希腊Emporiki Bank,并且收到当地三家银行的购买意愿,这是法国银行在欧元区持续不稳定情况下收缩业务的最新迹象.[ID:nL6E8I15PW]

* 英国每日电讯报周一报导,Patron Capital考虑出价收购同业Goals Soccer Centres(GOAL.L),此举可能引发与加拿大安大略省教师养老金基金计划(OTPP)的竞购战.[ID:nL6E8I16JQ]

* 丹麦风轮机制造商Vestas(VWS.CO)否认了星期日泰晤士报"臆测"的一篇报导.后者报导称Vestas考虑进行出售,并且已经与债权人开始债务重组谈判.[ID:nnL6E8I166U]

* 瑞士工程集团Sulzer(SUN.S)执行长接受瑞士周日报采访时表示,该公司正在着眼并购,并且有进行价值10亿瑞郎(合10.6亿美元)收购案的财务实力.[ID:nL6E8I10EW]

* 华尔街日报引述知情人士报导,戴尔DELL.O接近就收购Quest SoftwareQSFT.O达成协议,可能最早周一宣布该消息.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)