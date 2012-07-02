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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 12:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘下跌,但仍可能上看并突破1.2750

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* 数家主要银行分析师认为欧元/美元市场反应过度

* 欧元区实现改革所需要的政治举措能否出台还存在疑问

* 亚洲市场获利了结操作盛行,油价与铜价跌1%,股市略走高

* 时线图显示,支撑位为周四周五升势38.2%的回档位,目前为1.2585

* 6月高位1.2748为首道阻力位,极易突破,因多头逼空. (完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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