《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘下跌,但仍可能上看并突破1.2750

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
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* 数家主要银行分析师认为欧元/美元市场反应过度
* 欧元区实现改革所需要的政治举措能否出台还存在疑问
* 亚洲市场获利了结操作盛行,油价与铜价跌1%,股市略走高
* 时线图显示,支撑位为周四周五升势38.2%的回档位,目前为1.2585
* 6月高位1.2748为首道阻力位,极易突破,因多头逼空. (完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
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“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。