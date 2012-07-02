《Home专栏》铜精矿供应和时间问题

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 丁琦/艾茂林

路透伦敦6月29日电---根据国际铜业研究组织(ICSG)的统计,今年第一季铜市仍呈现供应短缺,缺口达273,000吨.

这种数据中存在不少统计陷阱.

将出现在"进口"项目中的铜纳入中国"表观"消费统计,这一陷阱已为人所熟知.

所进口的铜可能确实是满足制造业用途.但同样也可能只是被"进口"到上海保税仓库里,用作融资抵押品.

但市场肯定会感到,实现供需平衡仍有一定难度,尽管欧洲的衰退威胁和中国经济放缓,使得需求看起来愈发脆弱.

目前铜价CMCU3仍远高于边际生产成本,相比之下,镍和铝的价格已跌至全球成本曲线.

伦敦金属交易所(LME)市场仍呈现近月供应吃紧态势,现货-三个月期铜价差CMCU0-3周四收于逆价差每吨6.75美元.

在上海保税仓库以外,可获得的铜似乎仍十分有限,其中部分铜只是在不同地区和交易所之间转移.[ID:nSB1634826]

**供需紧张的根本原因**

这种短缺的根本原因是铜矿生产行业表现长期低迷,这个因素已持续多年.

根据ICSG,今年第一季全球铜矿供应仅增加2%.但扣除电积法(SX-EW)部分,该季度铜精矿产量实际上减少了0.7%.

实际上,这已不是什么新闻了.

部分全球大型铜矿所传出的第一季产量消息令人大跌眼镜,使得很多分析师将已然充分考虑的产量受阻因素进一步放大.

但形势将会改变.不断显现的供应端变化,加之新矿开发和已有矿山的扩张,正开始启动.

唯一的问题是时间.

这波新增供应将会在什么时候开始改变铜市的根本动能?这些供应何时会流入市场,从而改变精炼铜市场的平衡呢?

浏览指标铜精矿冶炼加工费用图表,请点选链接:(r.reuters.com/dec29s)

**加工精炼费**

铜加工精炼费(TCRCs)是反映铜供应链前端状况的最佳信号.

唯一的问题是,这种信号目前非常混乱,新签署的年中长期合约与最近的现货交易落差很大.

在智利经营世界最大铜矿Escondida的必和必拓(BLT.L)刚刚与日本和韩国冶炼商就2012历年合约展期达成协议,即加工费每吨63.5美元,精炼费每磅6.35美分.

相比之下,现货交易价格近来低见20美元/2美分,最近的一次智利招标据说有两笔价格为40美元/4美分和50美元/5美分.

那么,哪一个才是反映当前铜精矿供应情况的"正确"信号呢.

是表明原材料市场仍然超级紧俏的较低现货协议价,还是显示供应充裕得多的年中合约价呢?

答案很可能两者皆非.

**一切都在于时间**

现货协议有可能是不良信号,因为每座矿山铜精矿的品质各不相同,而且议价成分当中包含一些"不为人知的"具体因素.

Bloomsbury Minerals Economics(BME)是少数追踪铜精矿市场的研究机构之一.BME警告称,最近的低价协议"大多都是近期交货,可能包含吸引冶炼商的报价期(QP)条款".

报价期规定了买家必须在什么时候为铜精矿付款,这项时间性条款能产生大量收入,取决于铜市是处于正价差还是逆价差.

据BME最新月报显示,其他低价协议"或许反映出冶炼商需要清洁铜精矿与库存中的复杂铜精矿相混合."

理论上讲,长期合约应能更可靠地反映出矿商和冶炼商之间的互动情况,即便这些年中合约往往比年初合约规模小得多.

但关键的时间因素再一次起了作用.

Escondida目前正在将生产转移至矿山中品级较高的新区域,这是该矿一系列自体扩张措施的第一步,扩张目标是到2015年将产出提高至130万吨.

这将使这座全球最大铜矿重现昔日的辉煌.Escondida产量已连续多年下滑,2011年降至820,000吨的多年低位.

第二季应该就能感受到Escondida产量变化的初步影响,但新增部分要等到接近今年底和明年初才会更多地流向市场.

市场运销排序是一个重要因素.

因为矿石品级下降和2011年长达两周的罢工,Escondida目前仍在赶着应付去年的出货.其客户选择了延迟交货,而非取消订单.

结果是,必和必拓从今年7月至2013年6月的年中供应合同的发货时间段,实际上主要集中在了2013年上半年.

**比耐心的游戏**

智利最新的铜精矿招标情况显示,现货加工冶炼费分别为40美元和4美分,年底交付的加工治炼费则为50美元和5美分,这可能为判断铜精矿市场紧俏程度提供了一个更好的指标.

相对于主要年中合同的水准,上述价格相对要低,但高于近期现货市场的低调报价所传递出的艰难信号.

铜市的主要氛围,仍是铜矿供应依然难以满足冶炼商需求,且还要再过几个季度,情势才会发生实质性改变.

换句话说,耐心等待的游戏在继续.

下一个重大指示信号将是2013年度铜精矿谈判,此次谈判将在10月伦敦金属交易所(LME)年度晚宴前后开始.人们似乎感到,这次矿商和冶炼商都都乐于延续此前的价格条件,以为明年的谈判做好准备.

届时的关注焦点将从Escondida转移至另一座矿山--蒙古奥尤陶勒盖铜金矿.

奥尤陶勒盖计划在今年底前开始商业运转前生产.

它会一改近来许多矿山延期的前例,如期投产,还是会成为又一个延后投产的新矿山?

这个问题的答案,将决定明年的铜精矿加工价格水平,并且也很可能决定精炼铜价格.

从铜的供应端而言,时间依然是首要问题.(完)