《中国新债预测》国开行第二轮五债首发利率料接近二级,短端需求或偏弱

* 招标品种: 国开行28-32期固息债(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 各期均不超过60亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(3日)9:30-10:30

7/10年 周二(3日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.80%-2.90%、3.35%-3.42%、3.70%-3.80%、3.90%-4.00%和4.02%-4.10%

* 预测均值: 2.86%、3.38%、3.74%、3.97%和4.06%

路透上海7月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将进行1-10年五期固息债(市场俗称"福娃债")的第二轮首次招标发行.路透调查显示,经济基本面仍疲弱以及通胀压力持续减缓,均对债市形成支撑,预计本次招标的多数品种利率将接近二级市场水平.

市场人士并指出,由于月初资金面尚无明显转好迹象,明日一年期品种需求或偏弱,不过中长期品种由于绝对收益水平尚可,配置需求可能较为理想.

汇丰(HSBC)周一公布,6月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值续降至48.2,为七个月来最低,但略高于一周前发布的初值48.1.周日公布的中国6月官方制造业PMI亦下滑至七个月低点.[ID:nSB1644184]

"今天央行不是让报逆回购需求嘛,明天(国开福娃债)短的估计不会太好,中长的需求应该还可以,"华东一银行交易员称.

虽然半年考核关键时点已过,但适逢存款类机构将例行清算补缴存款准备金,加之此前的公开市场逆回购操作也会陆续到期等因素压制,银行间市场的流动性前景尚不乐观.为缓解市场压力,中国人民银行今日继续向公开市场一级交易商询问逆回购需求.[CN/MMTCN]

银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周一总体变化不大,基本围绕上日加权价格成交.因在对半年末存款余额进行准备金补缴压力下,央行公开市场本周开放申报七天及14天逆回购需求,助稳市场信心.[CN/CN]

此前一轮发行的今年18-22期国开债一共进行了四次增发,目前一年期的120218券CN120218=CFXS、三年期120219CN120219=CFXS、五年期120220CN120220=CFXS、七年期120221CN120221=CFXS和10年期120222CN120222=CFXS最新成交收益率分别为2.8800%、3.4000%、3.8766%(加权)、4.0297%(加权)和4.0700%.

本次招标的为国开行今年第28期至32期金融债.具体条款如下:

第28-32期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月3日

一至五年:9:30-10:30

七至10年:9:30-11:10

招标方式 七年:多种利率(美国式)招标方式

其余:单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 7月9日

起息日 7月9日

分销期 7月4日-7月9日

上市日 一年:7月11日;

三年、五年、七年和10年:7月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

以下为国开行第一轮五期"福娃债"各次发行的中标利率或收益率:

一年 三年 五年 七年 十年

6月19日 *2.8950% 3.4131% 3.7732% 4.0155% 4.1470%

6月5日 2.6513% 3.3512% 3.6905% 3.9490% 4.0649%

5月22日 2.8618% 3.5003% 3.8156% 4.0001% 4.1117%

5月8日 3.4236% 3.9007% 4.0981% 4.3192% 4.4327%

4月17日 3.45% 3.93% 4.11% 4.32% 4.44%

注:*代表一年期部分未招满,实际投标额26.4亿元人民币,而计划发行额为不超50亿元.(完)