特写：印度粮食堆积如山,穷人则食不果腹

(本文由了中文网编译提供)

路透新德里7月2日电（记者 Mayank Bhardwaj）---在印度，每天有约3,000名儿童死于营养不良相关的疾病，但同时，不计其数的小麦和水稻则在鼠害泛滥的北部田间腐烂变质。

印度对农民的补贴政策僵化，粮食储存设施匮乏，粮食分配体系效率低下且腐败成风，导致该国无法向数以百万计的贫困人口提供粮食保证，是造成这种极端矛盾现象的主要原因。

这也是国民大会党（Congress party）执政的印度政府的尴尬。国大党2009年重新大权在握，主要得益于其承诺保障穷人的福利。印度12亿总人口中穷人占约40%。

印度政府为何不将堆积如山的粮食免费发放给穷人，让他们填饱肚皮，这让人迷惑不解。对此的解释，可能在于管理粮食采购与分配的复杂监管机制。

官员指出，印度总计约有600万吨价值粮食将会烂掉，它们至少值15亿美元。但分析人士称，损失将远远不止这些，因还有逾1,900万吨粮食露天存放，遭受日晒雨淋。

印度近五年粮食持续丰收，小麦累积库存已创纪录。在位于旁遮普邦（Punjab）的Saddomajra村，大量小麦如垃圾般堆放。

在该村，数千袋霉变的小麦占据一个足球场大的场地，有些地方已堆放地如房子般高。这些小麦大多用油布覆盖，但很多袋子都已破损，露出的小麦已腐烂变黑。

看守此处小麦的Hakkam Singh说：“过去五年，这些小麦一直放在这里，味道很难闻。没人来偷，但有人会拿去喂鱼或养家禽。”

在旁遮普邦阿姆利则市（Amritsar）的另外一处小麦堆放场，当地居民告诉路透，官员有时将腐烂的粮食参入新鲜小麦，然后分给持有粮卡的穷人。

**小麦库存创历史记录**

在印度，政府以担保价格从农民手中收购水稻和小麦，这类似于导致了欧洲臭名昭着的黄油山与牛奶湖泊的补贴机制。

自2007年以来，政府已将小麦收购价提高逾70%，但这只是鼓励了农民的生产积极性。结果是，印度小麦库存目前约达5,000万吨，处于历史最高记录，比官方目标多12倍。

位于新德里的国际食品政策研究所研究员Purnima Menon称：“这为农民提供了经济保障，让种粮成为安全的选择。”

但如何存放粮食，是最大问题之一。

印度慈善机构拯救儿童（Save the Children）负责卫生和营养的资深顾问Rajiv Tandon称：“过去25年，（印度粮食）储存能力一点也没有提高。一些粮食被官方存放在粮仓以外的地方，腐烂机率很高。油布和袋子不足的情况时有发生，有时粮食还会被墓地或火葬场管理者丢掉。”

印度国有的印度食品公司（Food Corp. of India）是主要的粮食采购机构，购买印度小麦总产出的约三分之一，用于福利项目以及作为紧急库存。

而剩下的小麦如何处理，则是印度政府面临的难题。政府不愿以低于补贴价格出售小麦，因为这会令印度巨大的财政赤字雪上加霜。

而价格因素导致小麦出口也并不具有吸引力。

**“国耻”**

印度今年早些时候发布的一项由政府支持的调查显示，印度五岁以下儿童中有42%体重偏轻，这一比例几乎是撒哈拉以南非洲地区的两倍。这一调查结果让印度总理辛格承认，营养不良是印度的“国耻”。

出现如此大范围的营养不良，不能简单归咎于缺乏大米和小麦等粮食。

粮食分配系统效率低下且腐败成风，则是问题之一。调18个月前查人员曾称，一批拨给贫困家庭的价值数百万美元的粮食被侵吞并在国内外出售，这起腐败事件涉及数百名政府官员。

印度最高法院2010年曾敦促政府免费向饥民发放粮食，以免它们在仓库或田间白白烂掉，但政府并没有这么做。

这是因为，邦政府不愿在现有食品福利项目之外再购买粮食分发，而即使邦政府购买了粮食，也只有那些处于贫困线以下持有粮卡的人才能领到。

最高法院的食品问题顾问Biraj Patnaik称：“粮食腐烂但穷人却饿肚子，是体制本身造成的问题。”（完）