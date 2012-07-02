〔韩国股市〕以接近平盘作收,三星电子下跌拖累大盘

路透首尔7月2日电---韩国股市周一回吐早盘录得的温和涨幅,以接近平盘作收.权重股三星电子(005930.KS)下跌拖累大盘,而且投资者们担心,虽然欧洲领导人就直接纾困银行及缓解西班牙和意大利债务压力达成协议,但仍缺乏细节.