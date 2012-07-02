〔韩国股市〕以接近平盘作收,三星电子下跌拖累大盘

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透首尔7月2日电---韩国股市周一回吐早盘录得的温和涨幅,以接近平盘作收.权重股三星电子(005930.KS)下跌拖累大盘,而且投资者们担心,虽然欧洲领导人就直接纾困银行及缓解西班牙和意大利债务压力达成协议,但仍缺乏细节.
三星电子下跌2.5%,因分析师称,受全球经济下行影响,人们担忧智能手机的销售可能令人失望.三星电子占韩国综合股价指数总市值的17%.
综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.13%至1,851.65点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。