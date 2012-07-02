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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 14:26 BJT

〔韩国股市〕以接近平盘作收,三星电子下跌拖累大盘

路透首尔7月2日电---韩国股市周一回吐早盘录得的温和涨幅,以接近平盘作收.权重股三星电子(005930.KS)下跌拖累大盘,而且投资者们担心,虽然欧洲领导人就直接纾困银行及缓解西班牙和意大利债务压力达成协议,但仍缺乏细节.

三星电子下跌2.5%,因分析师称,受全球经济下行影响,人们担忧智能手机的销售可能令人失望.三星电子占韩国综合股价指数总市值的17%.

综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.13%至1,851.65点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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