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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 14:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆外亚洲货币的空头回补活动继续

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* 美元/日圆外亚洲货币午后多数维持在高点,因市场对欧盟银行联盟的乐观情绪消退

* 亚洲货币从一开始就没获得什么提振,过去已经多次被打击过

* 上周五晚间大幅波动后,欧洲和美国市场也可能出现一些回落

* 银行联盟是一件大事,未来应能为风险交易提供基础

* 欧洲央行(ECB)利率会议前应寻找沽出美元的好机会.(完)

--编译 吴云凌; 审校 王洋

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