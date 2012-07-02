版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 14:33 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元追随欧元下滑,欧盟峰会激发的乐观情绪消退

路透苏黎世7月2日电---瑞郎兑美元周一追随欧元走低,因欧盟协议达成后的乐观情绪逐渐褪却,投资者变得更加冷静.此前欧盟达成协议,允许动用救援基金直接扶助受困的银行业.

有迹象表明中国制造业活动趋于停滞,亦令人对全球经济状况重燃担忧,打压此前抗欧债危机新措施激发的涨势.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐