《汇市简讯》美元/日圆进一步下跌,因一些日本投资者了结买单

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0615GMT
* 一些日本投资者在东京交易时段结束之际出脱美元/日圆买单.
* 美元/日圆进一步下滑,从79.70降至79.51.
* 在79.50附近仍有买单浮现,但买单水准一路走低.
* 下档的停止单聚集在79.50-79.00区域.
* 在80.00下方有卖单,但80.00-05挂有停止单,80.65上方则有更多停止单.
* 进一步的停止单则挂在81.00上方.
* 日本出口商还有更多的仓位调整,但短期不太可能仓促进行.
* 出口商预计不会追低市场,更可能是逢高卖出.(完)
--编译 高琦; 审校 吴云凌
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“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。