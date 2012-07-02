《汇市简讯》美元/日圆进一步下跌,因一些日本投资者了结买单

0615GMT

* 一些日本投资者在东京交易时段结束之际出脱美元/日圆买单.

* 美元/日圆进一步下滑,从79.70降至79.51.

* 在79.50附近仍有买单浮现,但买单水准一路走低.

* 下档的停止单聚集在79.50-79.00区域.

* 在80.00下方有卖单,但80.00-05挂有停止单,80.65上方则有更多停止单.

* 进一步的停止单则挂在81.00上方.

* 日本出口商还有更多的仓位调整,但短期不太可能仓促进行.

* 出口商预计不会追低市场,更可能是逢高卖出.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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