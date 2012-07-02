《汇市简讯》英镑/美元在1.5650的期权今日到期,等待英国制造业PMI

0631GMT

* 英镑/美元行权价为1.5650和1.5700的期权今日到期.1.5650是亚洲市场低点

* 1.5629是1.5485-1.5718的38.2%回档位,1.5650下方有1.5600和1.5575两道支撑位

* 英国6月制造业采购经理人指数(PMI)将0828GMT公布.预估为从5月的45.9升至46.5(完)

--编译 吴云凌; 审校 蔡美珍

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