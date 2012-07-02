《汇市简讯》英镑/美元在1.5650的期权今日到期,等待英国制造业PMI

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
0631GMT
* 英镑/美元行权价为1.5650和1.5700的期权今日到期.1.5650是亚洲市场低点
* 1.5629是1.5485-1.5718的38.2%回档位,1.5650下方有1.5600和1.5575两道支撑位
* 英国6月制造业采购经理人指数(PMI)将0828GMT公布.预估为从5月的45.9升至46.5(完)
--编译 吴云凌; 审校 蔡美珍
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路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠