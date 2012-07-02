〔中国股市〕沪综指小幅震荡近收平,6月制造业PMI创新低压制大盘

路透北京7月2日电---中国股市沪综指周一高开低走,近收于平盘.虽然亚洲周边股市受欧盟领袖就援助受困银行达成一致提振上扬,但中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低则压制国内A股走势.

分析人士指出,数据显示中国经济仍在探底之中,预计短期大盘将在2,200点左右进行盘整,即将公布的宏观数据和中报均将对市场构成压制.

沪综指.SSEC收报2,226.110点,微涨0.679点或0.03%.上周该股指累计下跌1.6%.今日上海A股成交额为604亿元人民币,上交易日为558亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军表示,PMI数据显示总体上经济还在探底,且还没有迹象表明已触底,周期性制造行业上半年的情况不乐观,空调产量、电力设备和房屋新开工率同比降幅都在30%左右,表明社会总需求很弱,经济下行压力很大.

不过,PMI环比降幅则放缓,且内需行业整体表现亦较市场预期乐观.同时,虽然今日占指数权重较大的周期性股票下跌,但受益于产业转型的股票则走势较好,包括食品饮料、医疗保健、消费电子等.

"预计大盘短期将暂时稳在2,200点左右,向上难度较大,2,250点很难上去,即将公布的宏观经济数据和中报对市场有一定压制."他并称.

作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.[ID:nSB1643312]

不过,今日亚洲股市则上扬,因此前欧盟领袖就扶助该地区受困银行达成一致,但欧元回吐部分升幅,因忧虑欧债危机仍远未终结.

今日煤炭、水泥、券商等板块震荡下行,环保、农林牧渔、酿酒等板块则依旧强势,水井坊(600779.SS)涨停作收,报26.7元.而受广州加入汽车限购城市拖累,汽车类股大跌,上海汽车(600104.SS)暴跌8.47%至13.08元.

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,463.6点,跌0.16%,成交量为315,415手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]