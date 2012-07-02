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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 15:04 BJT

〔澳洲股市〕收涨1%,连锁百货商David Jones挫跌10%

路透悉尼7月2日电---澳洲股市周一上涨约1%,将涨势延续至第四日,受助于欧洲领导人达成协议,允许援救基金帮助受困银行并干预债市.

澳洲第二大连锁百货店David JonesDJS.AX挫跌10%,此前一家不知名英国私募股权公司撤走了对其16.5亿澳元(17亿美元)的收购要约.[ID:nL3E8I200H]

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨38.37点.该指数上周五反弹1.2%,因欧盟峰会捎来惊喜.

交易商称,乐观人气不久就会让步于谨慎情绪,因为投资者转而关注欧盟(EU)计划细节、多个央行会议及本周稍晚的美国非农就业报告.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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