〔澳洲股市〕收涨1%,连锁百货商David Jones挫跌10%

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透悉尼7月2日电---澳洲股市周一上涨约1%,将涨势延续至第四日,受助于欧洲领导人达成协议,允许援救基金帮助受困银行并干预债市.
澳洲第二大连锁百货店David JonesDJS.AX挫跌10%,此前一家不知名英国私募股权公司撤走了对其16.5亿澳元(17亿美元)的收购要约.[ID:nL3E8I200H]
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨38.37点.该指数上周五反弹1.2%,因欧盟峰会捎来惊喜.
交易商称,乐观人气不久就会让步于谨慎情绪,因为投资者转而关注欧盟(EU)计划细节、多个央行会议及本周稍晚的美国非农就业报告.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。