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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元脱离高点,但日线图发出偏多讯号

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* 日线技术指标显示,欧元/美元有进一步上涨的空间

* 仍有望再度上攻周五高点1.2693和波林格区间上缘

* 在1.2748阻力位下方坚持逢高出售

* 波林格区间上缘线上周五几近被测试

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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