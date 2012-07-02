广州实施汽车限购令缓解交通拥堵

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月1日电---新华社周日报 道称，广州市宣布对中小型客车进行配额管理，以缓解交通拥堵并减少空气污染。

新华报 道称，根据广州市汽车限购政策，在为期一年的试行期内，该市中小客车增量配额为12万辆，按照每月一万辆进行配置。

该政策于7月1日零时开始实施，令广州成为继北京和贵阳之后中国第三个限购汽车的城市。限购旨在改善交通和空气质量。

报导指出，到今年5月，广州中心城区主干道晚高峰平均车速已逼近每小时20公里，预计今后的平均车速还会进一步下降。

据广州市政府门户网站，该市交通委员会主任冼伟雄称，广州机动车保有量急剧增长，对交通运行情况造成巨大压力。目前，广州市机动车保有量为240万辆。（完）