广州实施汽车限购令缓解交通拥堵

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月1日电---新华社周日报 道称，广州市宣布对中小型客车进行配额管理，以缓解交通拥堵并减少空气污染。
新华报 道称，根据广州市汽车限购政策，在为期一年的试行期内，该市中小客车增量配额为12万辆，按照每月一万辆进行配置。
该政策于7月1日零时开始实施，令广州成为继北京和贵阳之后中国第三个限购汽车的城市。限购旨在改善交通和空气质量。
报导指出，到今年5月，广州中心城区主干道晚高峰平均车速已逼近每小时20公里，预计今后的平均车速还会进一步下降。
据广州市政府门户网站，该市交通委员会主任冼伟雄称，广州机动车保有量急剧增长，对交通运行情况造成巨大压力。目前，广州市机动车保有量为240万辆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。