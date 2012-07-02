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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 15:06 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在0.7986-0.8094波段的38.2%回档位面临威胁

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* 英镑/美元在0.7986-0.8094波段的38.2%回档位0.8053面临威胁,因周五引燃的欧元相关乐观情绪消退

* 卖单盘踞在0.8080和0.8090-0.8100,而0.8100是6月20日高点

* 买单设在0.8030-40.前者是6月28日高点,后者是费波纳奇50%回档位.

* 英国央行和欧洲央行本周料均放宽货币政策(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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