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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 15:10 BJT

《汇市简讯》英镑/美元涨势受限于强大阻力,坚持逢高沽出

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* 英镑/美元脱离周五高点,但回落走势止步于100日移动均线上方

* 坚持逢高出售策略

* 200日移动均线和波林格区间上缘线是强大的阻力位

* 下档若跌破10日均线目标位,将下看21日移动均线

* 若跌破21日移动均线切入位1.5570,料测试上周四低点1.5485(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

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