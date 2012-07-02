《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月2日

路透上海7月2日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年7月2日-7月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/4 深 乔 治 白 002687 不超过2,465 -- -- 华泰联合 7/9 7/5 深 金河生物 002688 不超过2,723 -- -- 银河证券 7/10 7/6 沪 喜 临 门 -- 不超过5,250 -- -- 中信证券 7/11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金681.14亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1643512] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元人民币,不包括募集期利息) 国泰信用债券基金 国泰基金 工商银行 建设银行、中投证券等 7/2-7/27 万家中证创业 万家基金 工商银行 农业银行、齐鲁证券等 7/2-7/27 成长指数分级基金 金元惠理新经济 金元惠理 农业银行 浦发银行、中信证券等 7/2-7/27 主题股票基金 富安达增强 富 安 达 交通银行 南京证券、广发证券等 7/2-7/23 收益债券基金 交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31 阿尔法核心股票基金 汇添富理财 汇 添 富 农业银行 建设银行、光大证券等 6/29-7/6 14天债券基金 融通医疗保健 融通基金 工商银行 交通银行、中信证券等 6/25-7/27 行业股票基金 嘉实全球 嘉实基金 境内:农业银行 中国银行、国泰君安等 6/25-7/20 (募集上限为30亿元) 房地产基金(QDII) 境外:摩根大通 易方达量化 易 方 达 建设银行 招商银行、兴业证券等 6/25-7/20 衍伸股票基金 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18 债基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 长盛同鑫二号 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息) 保本混合基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 30年 记账式国债 6/28-7/2 青岛等七省市 210 5年 地方政府债 7/2-7/4 汉口银行 至多50 3/5年 小微贷专项债 7/3-7/5 大唐集团 50 1年 短期融资券 周四 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 20 350 370 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国石油 中期票据 200 上周六(6月30日) ( 601857.SS )( 0857.HK ) 宝钢股份 中期票据 50 上周日(7月1日) ( 600019.SS ) 北京国有资本 中期票据 50 上周日(7月1日) 经营中心 农发行 浮息金融债 100 周一 国开行 浮息金融债 150 周四 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 中信重工 68,500 4.67 -- -- -- 6/27 7/2 新 文 化 2,400 25.00 -- -- -- 6/28 7/3 迪森股份 3,488 13.95 -- -- -- 6/29 7/4 ========================================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 李宏薇