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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 15:08 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月2日

路透上海7月2日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年7月2日-7月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    7/4       深     乔 治 白   002687    不超过2,465        --          --       华泰联合  7/9
    7/5       深     金河生物   002688    不超过2,723        --          --       银河证券  7/10
    7/6       沪     喜 临 门     --      不超过5,250        --          --       中信证券  7/11  
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金681.14亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1643512]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注 

  长城保本混合基金 长城基金      建设银行     招商银行、中信建投等     7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元人民币,不包括募集期利息)

  国泰信用债券基金 国泰基金      工商银行     建设银行、中投证券等     7/2-7/27 

  万家中证创业     万家基金      工商银行     农业银行、齐鲁证券等     7/2-7/27
  成长指数分级基金

  金元惠理新经济   金元惠理      农业银行     浦发银行、中信证券等     7/2-7/27
  主题股票基金

  富安达增强       富 安 达      交通银行     南京证券、广发证券等     7/2-7/23 
  收益债券基金

  交银施罗德      交银施罗德     建设银行     农业银行、申银万国等     6/29-7/31 
  阿尔法核心股票基金

  汇添富理财       汇 添 富      农业银行     建设银行、光大证券等     6/29-7/6 
  14天债券基金

  融通医疗保健     融通基金      工商银行     交通银行、中信证券等     6/25-7/27 
  行业股票基金

  嘉实全球         嘉实基金 境内:农业银行     中国银行、国泰君安等     6/25-7/20 (募集上限为30亿元) 
  房地产基金(QDII)          境外:摩根大通

  易方达量化       易 方 达      建设银行     招商银行、兴业证券等     6/25-7/20
  衍伸股票基金

  汇添富季季红     汇 添 富      建设银行     农业银行、渤海证券等     6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
  定期开放债券基金

  南方润元纯债     南方基金      建设银行     交通银行、宏源证券等     6/18-7/18
  债基金 

  财通多策略稳健   财通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     6/11-7/11   
  增长债券基金

  长盛同鑫二号     长盛基金      中国银行     工商银行、中信建投等     6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息)
  保本混合基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限     债券类型        缴款时间              备注
                 (亿元)  

  财政部          280       30年     记账式国债       6/28-7/2
  青岛等七省市    210        5年     地方政府债       7/2-7/4   
  汉口银行      至多50     3/5年   小微贷专项债       7/3-7/5
  大唐集团         50        1年     短期融资券        周四
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期      正回购到期        合计

    20             350            370
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  中国石油          中期票据           200        上周六(6月30日)
(601857.SS)(0857.HK)
  宝钢股份          中期票据           50         上周日(7月1日)
(600019.SS)
  北京国有资本      中期票据           50         上周日(7月1日)
  经营中心
  农发行            浮息金融债        100              周一
  国开行            浮息金融债        150              周四

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  中信重工   68,500           4.67       --            --               --      6/27   7/2                                                                         
  新 文 化    2,400          25.00       --            --               --      6/28   7/3 
  迪森股份    3,488          13.95       --            --               --      6/29   7/4
  ========================================================================================(完)

  --整理 刘昕; 审校 李宏薇

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