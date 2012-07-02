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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 15:36 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎波动受限于波林格区间

0711GMT

* 美元/瑞郎日内可能重新测试周五低点以及/或者波林格区间下缘线

* 周五大幅下跌后在波林格区间下缘线上方寻获支撑

* 到目前为止推高美元/瑞郎的尝试微弱

* 若汇价收于0.9450上方,潜在趋势仍是看多

* 坚持逢低买进策略.(完)

--编译 吴云凌; 审校 隋芬

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