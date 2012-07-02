〔表格〕外资在韩国股市转为买超399亿韩元

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透首尔7月2日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为买超399亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 2日 39.9 134.1 -145.5
6月29日 -154.5 297.3 -223.9
6月28日 -62.3 24.8 15.3
6月27日 -241.4 40.3 201.3
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
6月21日 26.2 24.7 -79.4
6月20日 236.4 -62.4 -153.4
6月19日 193.2 -10.7 -166.5
6月18日 375.2 31.5 -383.2
6月15日 -200.7 174.7 -99.7
6月14日 76.7 187.1 -276.4
6月13日 156.7 -33.7 -151.1
6月12日 -49.3 89.9 42.4
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本月以来 39.9 134.1 -145.5
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今年以来 6,357.5 153.2 -3,386.2
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(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。