《汇市简讯》美元/加元略低于1.0200,油价下跌

* 1.0200附近可能出现新的卖单(亚洲时段高点为1.0199)

* 从(6月26-28日低点)1.0232/37开始有阻力

* 支撑位在(6月20日低点)1.0159;亚洲低点为1.0161

* 下方在1.0140-50有买盘;5月22日低点和5月18日低点分别为1.0152和1.0139