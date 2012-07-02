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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 15:39 BJT

《汇市简讯》美元/加元略低于1.0200,油价下跌

0718GMT

* 1.0200附近可能出现新的卖单(亚洲时段高点为1.0199)

* 从(6月26-28日低点)1.0232/37开始有阻力

* 支撑位在(6月20日低点)1.0159;亚洲低点为1.0161

* 下方在1.0140-50有买盘;5月22日低点和5月18日低点分别为1.0152和1.0139

* 上周五油价大涨,美国原油报每桶83.55美元,今日下跌1.65% (完)

--编译 艾茂林; 审校 吴云凌

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