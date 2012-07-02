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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 15:41 BJT

〔表格〕瑞士6月采购经理人指数升至48.1,优于路透调查预估的45.0

路透苏黎世7月2日电---周一公布的数据显示,瑞士6月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的45.4升至48.1.路透调查预估为45.0.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年6月 2012年5月 2011年6月

PMI 48.1 45.4 54.2 (完)

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--编译 隋芬; 审校 高琦

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