〔表格〕瑞士6月采购经理人指数升至48.1,优于路透调查预估的45.0

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透苏黎世7月2日电---周一公布的数据显示,瑞士6月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的45.4升至48.1.路透调查预估为45.0.
以下为详细数据
(经季节性调整)
2012年6月 2012年5月 2011年6月
PMI 48.1 45.4 54.2 (完)
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--编译 隋芬; 审校 高琦
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。