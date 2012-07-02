〔日本股市〕创两个月高位后回落收平,欧盟峰会引发的乐观情绪消退(更新版)

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
(新增细节)
路透东京7月2日电---日本股市日经指数周一从两个月盘中高位滑落,几乎收平,支持欧洲受困银行的协议刺激股市盘中上涨,但对于该协议如何稳定欧元区银行业的担忧令涨势困顿.
尽管风险人气依然正面,但是有迹象显示市场近期超买.成长题材的股票,如证券股、钢铁股和造船股受宠,而食品等防守类股遭冷落.
日经指数.N225收报9,003.48点,几无变动,盘中创出两个月高位9,103.79点.日本东证股价指数(TOPIX).TOPX小跌0.1%,报769.34点,盘中最高涨至778.87点.
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。