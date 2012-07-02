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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 15:44 BJT

〔日本股市〕创两个月高位后回落收平,欧盟峰会引发的乐观情绪消退(更新版)

(新增细节)

路透东京7月2日电---日本股市日经指数周一从两个月盘中高位滑落,几乎收平,支持欧洲受困银行的协议刺激股市盘中上涨,但对于该协议如何稳定欧元区银行业的担忧令涨势困顿.

尽管风险人气依然正面,但是有迹象显示市场近期超买.成长题材的股票,如证券股、钢铁股和造船股受宠,而食品等防守类股遭冷落.

日经指数.N225收报9,003.48点,几无变动,盘中创出两个月高位9,103.79点.日本东证股价指数(TOPIX).TOPX小跌0.1%,报769.34点,盘中最高涨至778.87点.

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