〔中国债市〕信用债收益率估值涨跌互现,短融升幅收窄--交易商协会

路透上海7月2日电---中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值涨跌互现,上周涨势较猛的一年期短融估值收益率尽管延续上行,但升幅亦明显缩窄.

数据显示,一年期短融中,AA级债券估值收益率再升11个基点(bp),涨幅居首,同期限其他评级券种估值涨幅均未超过10个bp.而一年以上品种则现止涨迹象,其中三年至七年期品种最为明显,约半数评级券种收益率小幅回落,幅度在1-3个bp之间.

中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种.

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 3.40 +4 3.87 -2 4.06 -2 4.70 +1

AAA 3.48 +3 4.01 -2 4.26 -2 4.88 0

AA+ 3.75 +6 4.24 +3 4.67 +1 5.37 0

AA 4.02 +11 4.71 +1 5.09 -3 5.93 -1

AA- 4.64 +4 6.04 +3 6.50 -1 7.68 -3

发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 4.87 +1 5.17 +1 5.44 +1 5.68 0

AAA 5.09 -1 5.46 +1 5.72 -1 6.06 +1

AA+ 5.71 +1 6.06 +2 6.39 +2 6.69 +2

AA 6.40 0 6.77 0 7.04 0 7.46 +2

AA- 8.10 0 8.42 +1 8.72 +1 9.03 +2

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.

银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.

估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.

短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.

而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)

参看详情,可点选交易商协会网站(here)