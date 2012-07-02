版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 15:45 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受限于100日移动均线,澳洲央行料按兵不动

0729GMT

* 澳元/美元卖单设在1.2070,亚洲市场高点为1.0269(100日移动均线切入位)

* 买方停止单定在1.0275上方,1.0300之上有更多卖单

* 1.0212(亚洲低点)和1.0200(到期期权)是支撑水准

* 澳洲央行明日料维持利率在3.5%不变.(完)

--编译 吴云凌; 审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐