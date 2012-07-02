《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月2日

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透北京7月2日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价: (本地时间15:40时,1港元=0.81841人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.98 10.27 1.07 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.39 4.19 2.16 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.00 5.21 2.11 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.69 2.34 1.93 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.34 1.22 3.35 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.01 2.80 2.62 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.89 5.35 2.03 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.16 3.27 2.68 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.68 9.84 1.33 招商地产000024.SZ200024.SZ 24.99 15.29 2.00 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.47 3.79 2.09 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.07 7.55 1.79 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.80 18.78 1.94 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.74 2.39 1.91 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.88 4.26 2.55 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.45 2.31 2.35 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.25 9.97 1.62 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 7.91 4.67 2.07 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.03 2.38 2.07 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 17.70 11.19 1.93 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.22 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.92 5.83 2.50 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.50 7.91 1.31 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.09 2.50 1.51 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.38 3.40 1.57 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.08 2.06 1.83 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 28.70 19.56 1.79 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.54 3.90 1.42 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.70 4.38 1.87 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.75 3.97 2.08 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 8.70 6.04 1.76 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 20.50 18.08 1.39 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.35 2.86 2.29 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.30 3.39 2.27 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 27.01 17.02 1.94 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 48.53 28.10 2.11 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.56 1.82 2.39 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.68 3.08 1.86 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.91 1.15 2.03 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.23 6.62 1.33 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.23 2.61 1.98 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 68.81 53.18 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。