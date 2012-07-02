(重温稿)《中国新债预测》国开行第二轮五债首发利率料接近二级,短端需求或偏弱

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
* 招标品种: 国开行28-32期固息债(1/3/5/7/10年)
* 招标金额: 各期均不超过60亿元
* 招标时间: 1/3/5年 周二(3日)9:30-10:30
7/10年 周二(3日)9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 2.80%-2.90%、3.35%-3.42%、3.70%-3.80%、3.90%-4.00%和4.02%-4.10%
* 预测均值: 2.86%、3.38%、3.74%、3.97%和4.06%
路透上海7月2日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将进行1-10年五期固息债(市场俗称"福娃债")的第二轮首次招标发行.路透调查显示,经济基本面仍疲弱以及通胀压力持续减缓,均对债市形成支撑,预计本次招标的多数品种利率将接近二级市场水平.
市场人士并指出,由于月初资金面尚无明显转好迹象,明日一年期品种需求或偏弱,不过中长期品种由于绝对收益水平尚可,配置需求可能较为理想.
汇丰(HSBC)周一公布,6月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值续降至48.2,为七个月来最低,但略高于一周前发布的初值48.1.周日公布的中国6月官方制造业PMI亦下滑至七个月低点.[ID:nSB1644184]
"今天央行不是让报逆回购需求嘛,明天(国开福娃债)短的估计不会太好,中长的需求应该还可以,"华东一银行交易员称.
虽然半年考核关键时点已过,但适逢存款类机构将例行清算补缴存款准备金,加之此前的公开市场逆回购操作也会陆续到期等因素压制,银行间市场的流动性前景尚不乐观.为缓解市场压力,中国人民银行今日继续向公开市场一级交易商询问逆回购需求.[CN/MMTCN]
银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周一总体变化不大,基本围绕上日加权价格成交.因在对半年末存款余额进行准备金补缴压力下,央行公开市场本周开放申报七天及14天逆回购需求,助稳市场信心.[CN/CN]
此前一轮发行的今年18-22期国开债一共进行了四次增发,目前一年期的120218券CN120218=CFXS、三年期120219CN120219=CFXS、五年期120220CN120220=CFXS、七年期120221CN120221=CFXS和10年期120222CN120222=CFXS最新成交收益率分别为2.8800%、3.4000%、3.8766%(加权)、4.0297%(加权)和4.0700%.
本次招标的为国开行今年第28期至32期金融债.具体条款如下:
第28-32期
---------------------------------------------------
发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 7月3日
一至五年:9:30-10:30
七至10年:9:30-11:10
招标方式 七年:多种利率(美国式)招标方式
其余:单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 7月9日
起息日 7月9日
分销期 7月4日-7月9日
上市日 一年:7月11日;
三年、五年、七年和10年:7月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
以下为国开行第一轮五期"福娃债"各次发行的中标利率或收益率:
一年 三年 五年 七年 十年
6月19日 *2.8950% 3.4131% 3.7732% 4.0155% 4.1470%
6月5日 2.6513% 3.3512% 3.6905% 3.9490% 4.0649%
5月22日 2.8618% 3.5003% 3.8156% 4.0001% 4.1117%
5月8日 3.4236% 3.9007% 4.0981% 4.3192% 4.4327%
4月17日 3.45% 3.93% 4.11% 4.32% 4.44%
注:*代表一年期部分未招满,实际投标额26.4亿元人民币,而计划发行额为不超50亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠