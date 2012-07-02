〔路透调查〕金融机构固定收益部门对中国降存准率预期升温,债市趋谨慎

路透北京7月2日电---第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行7月调降存款准备金率的预期增强.然而当前债市收益率已暗含政策放松预期,大幅向下拓展可能性不大,信用利差继续收窄空间有限,流动性存在不确定性等,使得投资者对债市看法较为谨慎.

近七成受访金融机构固定收益部门认为,央行7月将调降一次准备金率,远高于上期展望逾三成的机构占比;且全部29家参与机构都认为,三季度会降准备金率,其中近六成预期共降两次.央行最近一次下调准备金率是在5月18日.

银行例行清算补缴存款准备金可能因6月突击揽存而大增,大量企业利税上缴和分红,使得准备金率7月调降概率增大.然而,央行也可能通过逆回购来暂时满足银行体系的资金不足.

不过,在6月降息之后,受访机构对央行7月再降息的预期暂时弱化.仅有7%参与机构认为,央行7月会降一年期存款基准利率.

尽管央行二季度货币政策例会重现"预调微调"措辞,但当前债市收益率已暗含政策放松预期,信用利差已经趋窄,准备金政策的变数以及上半年经济数据的扰动,让投资者趋于谨慎.

其中,10年期国债收益率7月末估值的机构预测均值为3.37%,较6月末上涨4个基点(bp).

第七期展望调查共有29家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构四家,而基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)