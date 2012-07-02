《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦7月2日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:关键阻力位在1.2748.若能守得住,仍有可能跌向短期支撑位1.2407以及之后的1.2288.

美元/日圆:若跌破79.14,将成为重要的空头动向,从而引发朝向78.79以及77.66的跌势.阻力位在80.62.

欧元/日圆:初步支撑位在98.33,若跌破将引发朝向97.90的跌势,阻力位在101.65.

英镑/美元:尽管1.734的阻力位仍守住,但仍有升向1.5464以及1.5404的可能.

美元/瑞郎:关键支撑位在0.9423/08.若能守住,并向上突破0.9679,则将重拾升势,并令0.9772受到威胁.

澳元/美元:周五的大幅上涨突破了1.0219,这表明有继续向1.0279及1.0369上升的潜力.近期支撑位在0.9969.

纽约 当日 今年来 2011年

0740GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2635 1.2658 -0.18 -2.39 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.63 79.77 -0.18 +3.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.62 100.97 -0.35 +1.05 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9504 0.9483 +0.22 +1.37 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5650 1.5705 -0.35 +0.74 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0177 1.0165 +0.12 -0.16 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0239 1.0233 +0.06 +0.14 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8018 0.8007 +0.14 +3.01 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.520 81.630 -0.13 +3.66 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.820 63.870 -0.08 +6.67 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.64 125.28 -0.51 +4.28 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2756 1.2750 +0.05 -2.82 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 王洋/吴云凌

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