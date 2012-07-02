〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率双双扩大跌幅

路透伦敦7月2日电---意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周一双双下跌,扩大上周欧洲领导人就欧元区援助基金达成协议后的跌势.

Tradeweb数据显示,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下跌10个基点至5.72%,两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌24个基点至3.56%.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌8.5个基点至6.25%,两年期公债收益率ES2YT=TWEB下跌23个基点至4.18%.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>