《汇市简讯》美元/瑞郎遭遇逢高出售的卖兴,或重测周五低点

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* 位于0.9525的卖单日内压制美元/瑞郎,有更多逢高出售的卖兴

* 若跌破0.9500将下看周五以来的的低点0.9463以及位于0.9448的技术支撑位

* 0.9470至0.9450设有美元/瑞郎买单,据称下方有小型停止单

* 瑞士零售销售和PMI数据好于预期,但对汇市影响甚微.(完)

--编译 吴云凌; 审校 蔡美珍

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