〔英国个股〕巴克莱董事长辞职,执行长亦面临下台压力(更新版)

(新增细节、背景与评论)

* 董事长Marcus Agius致歉,称"责任由我承担"

* 执行长Bob Diamond面临压力,周三接受质询

* Libor操纵丑闻可能牵扯更多银行

* 巴克莱展开"彻底"评估

路透伦敦7月2日电---巴克莱(BARC.L)董事长Marcus Agius周一辞职,因为操纵利率的丑闻已对该行声誉"造成严重打击".他并表示,"此事责任由我承担".

Agius担任巴克莱董事长五年半,成为这宗丑闻中首位下台的高阶主管,但这并未缓和执行长Bob Diamond同样面临的辞职压力.这桩丑闻料将牵涉更多银行,甚至包括监管当局.

"巴克莱的责任在Bob Diamond身上,他应该要负责,"英国工党成员John Mann表示.他所在的国会小组将于周三和周四分别质询Diamond和Agius.

也有股东要求Diamond和Agius辞职.巴克莱上周遭英国和美国监管当局罚款4.53亿美元,因为提交了不正确的Libor利率.

"我仍然认为Bob Diamond很难保住饭碗.我并不认为他过去在股东中赢得的支持足以让他撑过这次风波,"要求匿名的巴克莱前25大股东之一表示.

巴克莱承认,旗下一些交易员试图操纵Libor利率设定.Libor广被使用,作为大约350万亿(兆)美元衍生品和其他金融产品的基准利率.

"上周的事件--证明他们在银行内部的所作所为不符合行为准则--已对巴克莱声誉造成严重打击...此事由我来承担责任,我必须辞职以示负责,"Agius在声明中表示.

Diamond和Agius本周出席国会质询时,可能会被问到英国央行和其它监管机构是否知情.

上周披露的细节或许将令英国央行难堪,此前消息人士表示,文件记录了Diamond和英国央行副总裁塔克在2008年10月进行的一次重要通话.

上周公布的文件显示,巴克莱一些人士误以为此次对话后,该行获准提交人为操纵而过低的Libor利率.

还有十余家银行被北美、欧洲和日本当局进行长期全球调查,包括花旗集团(Citigroup)(C.N)、汇丰控股(HSBA.L)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX和苏格兰皇家银行(RBS.L).分析师和银行业人士预期还会开出大额罚金.