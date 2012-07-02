〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及近两周高位,但获利了结限制涨幅

路透东京7月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一涨至近两周最高位.欧盟领袖周五意外达成协议协助解决欧债危机,此项进展推升大宗商品上涨.但随着获利了结卖盘的跟进,期胶价格脱离盘内高位.

指标12月合约JRUc6最高上涨12日圆,报每公斤252.2日圆,为6月20日以来最高位.

但围绕欧元区协议的乐观情绪很快消退,投资者对该计划的实施有效性抱谨慎态度,令期胶脱离盘内高点.指标期胶的结算价报每公斤246.2日圆,日内上涨6.0日圆.