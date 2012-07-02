〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及近两周高位,但获利了结限制涨幅

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透东京7月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一涨至近两周最高位.欧盟领袖周五意外达成协议协助解决欧债危机,此项进展推升大宗商品上涨.但随着获利了结卖盘的跟进,期胶价格脱离盘内高位.
指标12月合约JRUc6最高上涨12日圆,报每公斤252.2日圆,为6月20日以来最高位.
但围绕欧元区协议的乐观情绪很快消退,投资者对该计划的实施有效性抱谨慎态度,令期胶脱离盘内高点.指标期胶的结算价报每公斤246.2日圆,日内上涨6.0日圆.
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。