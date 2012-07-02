〔日本政治〕小泽一郎带领追随者出走民主党,但当局保住多数地位(更新版)

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路透东京7月2日电---日本政界重要人物小泽一郎周一带领几十名议员集体出走执政的民主党,不过执政当局在众议院仍将拥有多数地位.小泽一郎是民主党当初赢得执政权的重要功臣之一.

实际上,对日本首相野田佳彦来说,小泽一郎及其追随者的离开或更利于其整合党内分歧的派系及与反对派达成协议.自反对派掌控参议院以来,野田需要他们的支持,才能推动法案通过.

"我肯定野田佳彦会拍手称快.他会很高兴看到小泽一郎退出."天普大学日本分校的亚洲研究主管Jeffrey Kingston表示.

"小泽一郎不好对付,一直以来都是执政党的一个头疼因素,尤其对野田佳彦来说."

年已70岁的小泽一郎擅于幕后操纵,素有"影子将军"之称.他与追随者退党原因是不满三年内将消费税上调一倍至10%的计划.

在反对党帮助下,这项旨在遏制公共债务的计划上周在众议院获得通过.但民主党中有57名议员投出反对票,另有15人放弃投票权.

一名副手告诉记者,40名众议员与12名参议员将退出民主党.这将使执政党在480人的众议院中的席位数目从289降至249.

但共同社随后称,在两名众议员表示不会退党后,退党总人数变成50.

小泽一郎认为,增税违反了三年前民主党拿下执政权时的竞选承诺,也就是先遏制官僚主义及削减无谓支出,之后才能加税.

日本尚未完全从去年地震、海啸和核危机复元之际,许多人也对增税感到不妥.

但野田佳彦坚称,这攸关改善日本财政,以及筹措日益扩大的社会福利支出经费.

"野田佳彦说过,他要为上调消费税赌上自己的政治生涯,他做到了.他传递出的讯息就是,与民主党相比,他更关心上调消费税,"NLI基础研究所首席分析师栌浩一表示.

"我认为(主要在野党)自民党将会配合在国会通过消费税增税法案和其它预算相关法案,"他说."这是向前迈进的积极一步."

**小泽一郎的影响力减退**

日本信用评级过去两年连遭调降,主要因其未能在因应债务方面取得进展.因此,对于长期陷于政府频繁更替和政治僵局循环的日本而言,众议院通过上调消费税议案可谓是一座里程碑.

小泽一郎退党或将让野田佳彦更容易和自民党及公明党合作,推动消费税法案获得参议院批准.

"我们仍认为,消费税及社会保障改革法案很可能获得参议院通过,"巴克莱证券日本首席分析师Kyohei Morita说.

许多分析师认为小泽一郎的影响力正在减退,其中一个原因是政界的世代更替以及选民对小泽一郎象征的旧派政治感到厌烦.

"小泽一郎知道人们想听什么...(但)这是一个不受欢迎的人传递出的民意信息,"Kingston说.(完)