〔中国新债〕财政部下周一将代理招标发行239亿元地方债,期限三年

路透上海7月2日电---中国财政部周一公告称,将于下周一(9日)代理招标发行共计239亿元人民币固息地方政府债,期限三年.

刊登在财政部的公告显示,本期债为今年第三期地方债,将采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率.其中北京、山西、黑龙江、江苏、福建、宁夏、青海的额度分别为34、33、41、55、30、16及30亿元.

本次招标时间为7月9日上午9:50-10:30,将合并发行、合并托管上市交易.该期债7月10日开始发行并计息,7月12日发行结束,7月16日起上市交易.

上月中旬,财政部代理发行的今年首只地方债,期限为三年,规模达206亿元,中标利率2.76%,接近预测均值;投标倍数为1.47倍.[ID:nSB1612516]

财政部此前表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

不过全国人大常委会上周第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)

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