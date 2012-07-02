〔日本央行〕7月会议将暂缓放宽政策,维持乐观预估复苏前景--消息

路透东京7月2日电---评论人士表示,日本央行下周公布的季度评估料只会对经济和物价预估做出微小变动,而且将暂不放宽政策,除非日圆突然大涨威胁到日本经济复苏前景.

部分市场人士原本预期,日本央行7月11-12日会议将推出更多货币刺激举措,以展示其对抗通缩的决心.

日本央行决策官员将仔细评估海外事件,比如本周稍晚欧洲央行政策会议和美国非农就业数据对市场的影响,以决定是否再次放宽政策.

日本央行副总裁山口广秀周一重申央行的一贯警告,称日圆强劲可能损及企业信心,显示若经济面临的风险增多,日本央行准备采取干预举措.

包括周一央行短观调查在内的近期乐观数据,令日本央行更加相信,在目前不推出额外刺激举措的情况下,日本经济也能恢复温和复苏.

"迄今为止,还没有明确迹象显示经济面临够大的麻烦,(需要进一步放宽货币政策),"一位熟悉日本央行想法的消息人士表示.

日本央行7月会议还将重新评估季度经济和物价预测.

消息人士称,日本央行不大可能对三个月前做出的预估做出很大变动,当时预计日本经济在明年3月结束的本财年将增长2.3%,下一个财年增长1.7%.

消息人士称,近期大宗商品价格下降,可能促使日本央行将本财年核心消费者物价指数(CPI)增幅0.3%的预估下调,但可能仅下调0.1或0.2个百分点,但不足以改变央行认为日本通胀将逐步迈向1%的观点.

日本央行对下一个财年通胀率0.7%的预估料将大致保持不变.(完)