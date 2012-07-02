〔中国债市〕现券收益率微涨,资金面未现缓解机构抛券换取流动性

路透上海7月2日电---中国银行间债市周一现券收益率微涨.依然紧绷的资金面令债市承压,卖盘力量稍显强势.而受到6月制造业PMI创新低,经济下滑仍不乐观影响,收益率上涨动能受限.

交易员指出,今日市场可谓"好坏参半".一方面虽央行公开市场今日可申报逆回购需求,但此举已属意料之中,资金市场反应平淡,债市仍承担一如月底前的资金紧绷压力,导致部分机构纷纷抛券换取流动性.

而另一方面,已公布的6月官方和汇丰制造业PMI创下七个月新低,意味着经济仍处探底的过程中.市场对于降息等宽松政策预期加强,因此虽然今日抛盘稍重,但仍未更改债市看多者的信心.

"今天整体稍微涨了一点儿,看到部分机构抛券抛得很猛,可能是面临去杠杆和赎回等压力吧,但是长端(收益率)涨得很少,主要是认为经济仍在探底,认为降息就快到了."上海一银行交易员称.

上周日公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.2,今日公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.2.该两项中国宏观经济先行指标均创下七个月来新低.

第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行7月调降存款准备金率的预期增强.然而当前债市收益率已暗含政策放松预期,大幅向下拓展可能性不大,信用利差继续收窄空间有限,流动性存在不确定性等,使得投资者对债市看法较为谨慎.[ID:nSB1644686]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘总体变化不大,基本围绕上日加权价格成交.因在对半年末存款余额进行准备金补缴压力下,央行公开市场本周开放申报七天及14天逆回购需求,助稳市场信心.[ID:nSB1644020]

北京时间16:48,剩余期限约2.816年的固息国债120007最新收益率双边报价tCN120005=CFXS为2.5300%/2.4900%,上日尾盘为2.5100%/2.4900%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.6204 4.1658

上日 3.6099 4.1388

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6964/2.6308

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3186/2.2477

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8536/2.7836 (完)

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