〔欧元区金融〕芬兰和荷兰将反对动用ESM资金在二级市场购债--芬兰政府

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透赫尔辛基7月2日电---芬兰政府周一表示,尽管欧洲领导人上周作出救援基金可用于稳定市场的决议,但芬兰和荷兰将反对动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金在二级市场购买公债.
欧元区领导人在峰会上就巩固货币联盟、压低西班牙和意大利借款成本的措施达成协议,但他们并未就欧洲金融稳定机构(EFSF)和ESM的使用给出太多细节.
要允许ESM从二级市场中购债需各国一致同意,但这看似不太可能.芬兰政府在一份给国会委员会的报告中称,该国和荷兰都对此持反对意见.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。