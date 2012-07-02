〔欧元区金融〕芬兰和荷兰将反对动用ESM资金在二级市场购债--芬兰政府

路透赫尔辛基7月2日电---芬兰政府周一表示,尽管欧洲领导人上周作出救援基金可用于稳定市场的决议,但芬兰和荷兰将反对动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金在二级市场购买公债.

欧元区领导人在峰会上就巩固货币联盟、压低西班牙和意大利借款成本的措施达成协议,但他们并未就欧洲金融稳定机构(EFSF)和ESM的使用给出太多细节.

要允许ESM从二级市场中购债需各国一致同意,但这看似不太可能.芬兰政府在一份给国会委员会的报告中称,该国和荷兰都对此持反对意见.(完)