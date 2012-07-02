〔中国汇市〕人民币收涨,受结购汇较前均衡及美元卖压提振(更新版)

* 人民币即期收涨

* 中间价随海外非美货币略高开

* 月末过后,结、购汇较前均衡

* 处于高位的美元近期面临卖压

路透北京/上海7月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收涨.中间价随海外非美货币略高开,而经过6月末后,市场结、购汇较前均衡,而已处高位的美元亦面临一定抛压,综合因素作用下,今日人民币即期汇价略有走强.

上海一银行交易员指出,今日盘面即期汇价震幅相对收窄,主因是月末过后,市场上供需恢复平稳,整体结、购汇相对均衡.

他并指出,经过前期连续上涨后,美元已录得明显涨幅,在缺乏月底强劲购汇支撑的情况下,美元近期或面临回调的压力.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.3488 6.3461 6.3584 6.3146 6.3249 6.3541

不过北京交易员则指出,受国内经济持续疲软等因素影响,短期内总体来说机构强劲购汇需求难有削弱.

以下为北京时间17:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4070/00 6.4090

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3500/30 6.3650

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水450点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3938元.

东京汇市欧元周一下滑,略微回吐上交易日创下的八个月最大单日涨幅,因在解决欧债危机举动激发初步的风险资产热络涨势之后,投资人正寻求继续作多的新理由.[FRX/CN]

中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间.[ID:nSB1642652]甫公布的汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)显示,该数据降至48.2,上月终值为48.4.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>