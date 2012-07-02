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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 18:21 BJT

〔欧元区金融〕荷兰称将以个案逐一评估ESM买债计画

路透阿姆斯特丹7月2日电---荷兰政府发言人周一表示,荷兰不支持使用欧元区纾困基金在次级市场买债,将根据个案情况逐一评估.

财政部发言人Niels Redeker周一称,荷兰首相吕特(Mark Rutte)上周五表示,他并不十分支持以现有工具买债,因为代价昂贵.

周一稍早时芬兰表示,将阻止透过欧洲稳定机制(ESM)买债.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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