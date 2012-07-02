〔欧元区金融〕荷兰称将以个案逐一评估ESM买债计画

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透阿姆斯特丹7月2日电---荷兰政府发言人周一表示,荷兰不支持使用欧元区纾困基金在次级市场买债,将根据个案情况逐一评估.
财政部发言人Niels Redeker周一称,荷兰首相吕特(Mark Rutte)上周五表示,他并不十分支持以现有工具买债,因为代价昂贵.
周一稍早时芬兰表示,将阻止透过欧洲稳定机制(ESM)买债.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5