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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 18:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆现汇被推低,79.40的买盘提供支撑

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* 美元/日圆基调仍偏于下档,79.00是目标位

* 市场人士推低现汇,在电子交易系统(EBS)触及79.45

* 位于79.40的买单规模可观,料放慢跌势

* 目前的卖单位于79.80下方(完)

--编译 吴云凌; 审校 白云

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