版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕7月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 241.5 46 -- --

* 8月 241.7 69 240.0 8

* 9月 242.8 127 241.7 17

*10月 243.4 304 242.8 50

*11月 244.6 2919 243.7 231

*12月 246.2 7741 245.4 913

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐