《热点聚焦》空客即将落脚阿拉巴马,在美国建厂愿望终于实现

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透美国阿拉巴马州7月2日电---空中客车就要得到一张美国绿卡了.
该公司计划在美国阿拉巴马州的Mobile建造一座6亿美元的工厂,生产A320客机,这将使这家欧洲飞机制造商在美国境内建立一个战略性据点,并给美国制造业注入一线生机.
空客希望借此在竞争对手波音公司(BA.N)的大本营直接攻城略地,并为将来争取美国飞机和国防订单搭建一个跳板.空客料将于周一发表相关声明,这标志着空客母公司EADS EAD.PA数年来寻求取得美国版图的不懈努力终获成功.
"这是一项长期战略性举措,任何能降低空客制造成本的因素,都意味着飞机的售价将会更便宜...从而令给波音施加更多压力,"高级投行EarlyBirdCapital的董事总经理Alex Hamilton表示.
这项新计划包括建造一座新增多达1,000个就业岗位的工厂,部分专家将此视为滑坡多年的美国制造业潜在复兴的一个初步信号.
空客将工厂设在美国西南部,当地的薪资水平较低,且法律对工会较不友善.但该计划可能令工会不太高兴,工会往往对美国飞机制造业具有很大的发言权,尤其是在波音的总部所在地西雅图.他们曾强烈反对波音在南卡罗莱纳州建立一家工厂,称这是报复西雅图工会员工.
而在空客的母国,空客也免不了遇到工会方面的麻烦,周日,法国航空业工会要求空客为工作岗位和生产作出保证.确实,一旦在美国的工厂建成,空客面对欧洲员工时或许会有更大的谈判力量.
波音周五对空客的计划做出抨击,称真正的问题是,世界贸易组织(WTO)已认定空客一直得到欧洲政府的不公平补贴.
该交易在美国和欧洲都很敏感.空客和州政府官员誓言保密,在远离Mobile的地方举行会议讨论计画.
在空客内部,这个项目的代号则是Falabama.
EADS热切希望版图扩张至美国,以利将更多成本以美元进行支付,降低以美元计价出售产品的汇率风险,并且争取从美国国防部庞大预算分一杯羹.
同时,空客也希望在全球1,000亿美元的喷射机市场稳占对抗波音的战略优势.空客在美国市场的成长空间很大,空客2011年在150人座喷射机的全球市场占有率53%,而美国市场份额还不到这个数字的一半.(完)
--编译 丁琦/杜明霞;审校 蔡美珍
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5