《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月2日

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 华电集团 300 60 9 推迟发行 光大银行 AAA -- -- 建设银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *韵升控股集团 9 4 12 7/5簿记建档 建设银行 AA- 7/6 7/9 ============================================================================================= 中电投蒙东 10 5 12 7/3簿记建档 建设银行 AA+ 7/4 7/5 能源集团 ============================================================================================= 大唐集团 100 50 12 7/3簿记建档 农业银行 AAA 7/5 7/6 中国银行 ============================================================================================= 北京热力集团 20 10 12 7/3簿记建档 中信银行 AA+ 7/5 7/6 华夏银行 ============================================================================================= 中国复合 10 5 12 7/3簿记建档 民生银行 AA 7/4 7/5 材料集团 ============================================================================================= 东方雨虹 4 1.5 12 7/3簿记建档 北京银行 A+ 7/4 7/5 (002271.SZ) ============================================================================================= 泸州老窖集团 15 10 12 7/4簿记建档 民生银行 AA+ 7/6 7/9 ============================================================================================= 河北建投新能源 5 2 12 7/4簿记建档 民生银行 AA 7/5 7/6 ============================================================================================= 重庆力帆控 8 4 12 7/4簿记建档 中信银行 AA- 7/5 7/6 股有限公司 ============================================================================================= 七匹狼 6 1 12 7/4簿记建档 兴业银行 AA- 7/5 7/6 (002029.SZ) ============================================================================================= 陕西华商 4 4 12 7/4簿记建档 北京银行 AA- 7/5 7/6 传媒集团 ============================================================================================= 浙江富春江 6 6 12 7/5簿记建档 中信银行 A+ 7/9 7/10 通信集团 民生银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *平高电气 4 4 3 7/10簿记建档 广发银行 AA 7/11 7/12 (600312.SS) ============================================================================================= 北京热力集团 20 10 3 7/3簿记建档 中信银行 AA+ 7/5 7/6 华夏银行 ============================================================================================= 山东高速 15 15 5 7/3簿记建档 华夏银行 AAA 7/5 7/6 (600350.SS) ============================================================================================= 杭州汽轮 9 9 3 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/6 7/9 动力集团 ============================================================================================= 豫园商城 8 5 5 7/4簿记建档 交通银行 AA 7/6 7/9 (600655.SS) ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 7/5簿记建档 中国银行 AA+ 7/6 7/9 (3993.HK) 工商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 珠三角中小企业 3.8 3.8 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5