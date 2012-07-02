〔马来西亚期市〕棕榈油期货创一个月最高,受美国乾旱天气等因素推动

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透新加坡7月2日电---马来西亚棕榈油期货周一升至一个月高位,棕榈油需求前景更加光明提振市场,因美国乾旱加剧可能进一步减少全球油籽供应.
欧洲领袖同意支持区内受困银行引发的乐观情绪,以及7月末开始的穆斯林斋月之前的需求增加,均继续支撑棕榈油价格.
马来西亚一外资商品经纪商的交易员称,"棕榈油上涨,受周五欧盟峰会引发外部市场上涨提振.美国高温和乾旱天气持续,也推高价格."
"随着斋月即将开始,也有需求.中国和印度的需求也将加快,因担心价格将进一步上涨的担忧."
指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨2.3%,收报每吨3,088马币(林吉特).盘中该期约一度升至3,090马币,为5月31日以来最高.
成交量为26,314口.
路透市场分析师王涛根据波浪分析称,棕榈油期货将升至3,155马币.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。