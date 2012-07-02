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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 18:48 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货创一个月最高,受美国乾旱天气等因素推动

路透新加坡7月2日电---马来西亚棕榈油期货周一升至一个月高位,棕榈油需求前景更加光明提振市场,因美国乾旱加剧可能进一步减少全球油籽供应.

欧洲领袖同意支持区内受困银行引发的乐观情绪,以及7月末开始的穆斯林斋月之前的需求增加,均继续支撑棕榈油价格.

马来西亚一外资商品经纪商的交易员称,"棕榈油上涨,受周五欧盟峰会引发外部市场上涨提振.美国高温和乾旱天气持续,也推高价格."

"随着斋月即将开始,也有需求.中国和印度的需求也将加快,因担心价格将进一步上涨的担忧."

指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨2.3%,收报每吨3,088马币(林吉特).盘中该期约一度升至3,090马币,为5月31日以来最高.

成交量为26,314口.

路透市场分析师王涛根据波浪分析称,棕榈油期货将升至3,155马币.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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