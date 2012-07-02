〔马来西亚期市〕棕榈油期货创一个月最高,受美国乾旱天气等因素推动

欧洲领袖同意支持区内受困银行引发的乐观情绪,以及7月末开始的穆斯林斋月之前的需求增加,均继续支撑棕榈油价格.

马来西亚一外资商品经纪商的交易员称,"棕榈油上涨,受周五欧盟峰会引发外部市场上涨提振.美国高温和乾旱天气持续,也推高价格."

"随着斋月即将开始,也有需求.中国和印度的需求也将加快,因担心价格将进一步上涨的担忧."