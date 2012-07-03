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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:11 BJT

独家：菲律宾或请求美国派侦察机部署南中国海

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉7月2日电---菲律宾总统阿基诺周一表示，他可能请求美国在南中国海部署侦察机，协助该国监测争端海域。此举可能导致菲律宾同中国的关系再度紧张。

阿基诺接受路透采访时说：“我们可能请求（美国侦察机）飞临这一海域。我们没有拥有这方面能力的飞机，”他指的是美国P3C猎户座（Orion）侦察机。

上月，阿基诺下令撤离两艘在黄岩岛海域的菲方船只，理由是该海域天气状况日趋恶劣，这令该国同中国持续两个月的黄岩岛对峙事件结束。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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