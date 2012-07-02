〔东南亚股市〕多数收高,菲律宾和新加坡股市接近两个月高位

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透曼谷7月2日电---东南亚股市周一多数收高,其中菲律宾和新加坡股市盘旋在近两个月高位附近,因投资者对欧洲领导人支持该地区受困银行业的举动做出积极反应.
菲律宾股市.PSI收高1%至5月4日以来最高水准,4-6月当季累计上涨2.7%,为东南亚表现最佳股市.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收涨1.1%,Keppel Corp Ltd (KPLM.SI)等油井设备生产商领涨,此前油价上周五强劲上扬.新加坡股市第二季下滑逾4%.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2910.59 32.14 +1.12 +9.99 2646.35
马来西亚 .KLSE 1600.85 1.70 +0.11 +4.58 1530.73
泰国 .SETI 1188.74 16.63 +1.42 +15.94 1025.32
印尼 .JKSE 3991.54 35.96 +0.91 +4.44 3821.99
菲律宾 .PSI 5300.24 53.83 +1.03 +21.23 4371.96
越南 .VNI 419.30 -3.07 -0.73 +19.27 351.55
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(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。