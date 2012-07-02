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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 18:51 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,菲律宾和新加坡股市接近两个月高位

路透曼谷7月2日电---东南亚股市周一多数收高,其中菲律宾和新加坡股市盘旋在近两个月高位附近,因投资者对欧洲领导人支持该地区受困银行业的举动做出积极反应.

菲律宾股市.PSI收高1%至5月4日以来最高水准,4-6月当季累计上涨2.7%,为东南亚表现最佳股市.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收涨1.1%,Keppel Corp Ltd (KPLM.SI)等油井设备生产商领涨,此前油价上周五强劲上扬.新加坡股市第二季下滑逾4%.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2910.59 32.14 +1.12 +9.99 2646.35

马来西亚 .KLSE 1600.85 1.70 +0.11 +4.58 1530.73

泰国 .SETI 1188.74 16.63 +1.42 +15.94 1025.32

印尼 .JKSE 3991.54 35.96 +0.91 +4.44 3821.99

菲律宾 .PSI 5300.24 53.83 +1.03 +21.23 4371.96

越南 .VNI 419.30 -3.07 -0.73 +19.27 351.55

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(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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