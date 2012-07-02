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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 19:11 BJT

〔标题新闻〕通过欧洲稳定机制(ESM)对银行进行资本重组不需要变更欧盟条约--欧盟执委会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E8HT00A]

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